YKS sayısal alanında ilk 13 bine girdi kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümünü seçti! Türkiye gündemine oturan genç konuştu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sayısal alanında aldığı 509 puanla ilk 13 bine girerek kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümüne yerleşen tıp öğrencisi Oğuz Çat, "Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümünü mesaj vermek adına bilinçli olarak yazdım, kayıt yaptırmayacağım. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümünü asla aşağılamak adına yazmadım. Her yüksek puan alan tıp yazsın diye dayatılmamalı" dedi.

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2023-YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kazandığı bölümlere yerleşti. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Oğuz Çat ise kendini denemek için girdiği sınavdan 509 puan alarak ilk 13 bin sıralamasına girdi.

Çat, tercih ettiği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde ‘kanatlı hayvan yetiştiriciliği’ bölümünü kazanmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaşanan duruma ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Çat, 22 yaşında olduğunu, Aksaray’da yaşadığını belirtti.

Eğitim hayatında başarılı bir öğrenci olduğunu dile getiren Çat, "Ben artık bu sınavlara sistemi çözmüş biri olarak giriyordum. 2019’da liseyi 96 ortalama ile bitirmiştim. Üniversite sınavına girdiğimde 22 bine girdim. Tıp o sene 20 bin ile kapatıyordu. Ben de tıp sevdalısı biri olarak 2 bin sıralamayla kaçırdığım tıbbın peşini bırakmadım. Mezuna bıraktım, sınava bir kere daha çalıştım" diye konuştu.

"Sınavda bu kadar iyi yapacağımı beklemiyordum"

Çat, öğrencilere ders verdiğinden dolayı bilgilerini güncel tutmak için sınava girdiğini ifade ederek, "Bu sınava çalıştın mı’ diye çok soru geldi. Ben ders verdiğim için güncel kalan biriydim. Artık sınavda benzer sorular sorulduğu için son gün derslere göz attım, o şekilde girdim. Sınavda bu kadar iyi yapacağımı beklemiyordum, sınavda çok rahattım" cümlelerine yer verdi.

"Algıyı kırmak için yazdım, her yüksek puan alan dayatmalara maruz kalmaması gerekiyor"

Tercih yapmaya karar verdiği ana ilişkin de konuşan Çat, şöyle devam etti:

"Tercih yapmamaya karar vermiştim, son bir saat vardı. 8 Ağustos 23.59’da tercihler bitecekti, ben saat 23.00’da eve geldim ve 'tercih yapmasam mı' diye düşündüm. 'Tercih yapayım, hatıra kalsın' dedim. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümünü mesaj vermek adına bilinçli olarak yazdım. Türkiye’de maalesef ki şöyle bir algı var; yüksek puan alan öğrencilerin tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık yazmasına zorluyorlar, dayatıyorlar. Bu algıyı kırmak için yazdım. Her yüksek puan alan dayatmalara maruz kalmaması gerekiyor. İllaki tıp, mühendislik yazmak zorunda değil."

"Tercihime birazcık latife katmak istedim"

Çat, üniversite tercihi yaparken çok düşündüğünü aktararak, "Ben tıp da yazabilirdim. Bazıları bana 'şovmenlik yapıyor’ yazmış. Aslında ben öyle bir şey yapsam tıbbın yanına hukuk yazarım, kendimi avukat-doktor diye adlandırabilirim. Sonuçta insanlar bir emek veriyor. Ben onu yapmak yerine bölümlerin özellikle dolmamış olmamasına dikkat ettim. Tercihime birazcık latife katmak istedim" ifadelerini kullandı.

"Kayıt yaptırmayacağım"

Sınavdan her yüksek alanın tıp yazması için dayatma yapılmasını yanlış bulduğunu söyleyen Çat, “Kayıt yaptırmayacağım. Tıbbı isteyerek ve severek yapan biri olduğum için vazgeçmeyeceğim. Gelecekte doktorluk üzerine büyük hayallerim var. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümünü asla aşağılamak adına yazmadım. Her yüksek puan alan tıp yazsın diye dayatılmamalı. Artık 2024 YKS’ye girmeyi düşünmüyorum, bence bu kadar yeter” dedi.