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Antalya'da tur minibüsü dehşet saçtı! Önce bariyerlere sonra yaya çarptı: 2 yaralı

Antalya'da tur minibüsü dehşet saçtı! Önce bariyerlere sonra yaya çarptı: 2 yaralı

Antalya Manavgat'da kontrolden çıkan tur minibüsü önce yol kenarında bulunan çelik bariyerlere daha sonra yayaya çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Çolaklı Kapalı Pazar Yeri yakınında meydana geldi. Antalya istikametine seyir halindeki Uğur Olgun'un kullandığı 58 AEH 272 plakalı tur minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Minibüs daha sonra yaya olarak giden 74 yaşındaki Mehmet Ateş’e çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Tekerlerinden bir tanesi de kopan minibüsteki Fransız turist Laurent Kalcan ise hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mehmet Ateş’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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