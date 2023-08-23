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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu! 100 gram kubar esrar ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu! 100 gram kubar esrar ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 100 gram kubar esrar ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Erfelek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 100 gram kubar esrar, 4 adet kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet tabanca fişeği, 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 1 kişi ekiplerce gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

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