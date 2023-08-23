Bakanlık önünde 'açım geçinemiyorum diyerek eylem yaptı işin aslı ortaya çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, "Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum" diyerek bakanlık binası önünde eylem yapan kişiyle ilgili açıklama geldi. Söz konusu kişiye ekonomik destek sağlandığı ve dört farklı kuruluşa yerleştirilmesine rağmen Ahmet Ç.'nin her defasında bulunduğu kuruluşu terk edip bakanlık binasına geldiği ortaya çıktı.

Abone ol

Dün sabah saatlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez binasının kapısına giden bir vatandaşın eylemiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

“Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum. Ne yapayım, kendimi mi öldüreyim?” diyen kişi gözaltına alınmıştı.

Bakanlıktan, "Açım, geçinemiyorum" diyen bir vatandaşın, bakanlık binası önünde gözaltına alındığına yönelik haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

"Özel sektörde iş bulmasına yardımcı olundu"

Haberlere konu olan işitme engelli Ahmet Ç.'nin ilk olarak 18 Mayıs'ta bir kamu kuruluşunun önünde eylem yapması sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına getirildiği, işaret dili tercümanlar aracılığıyla kendisiyle görüşüldüğü belirtilen açıklamada, yapılan görüşmede bakanlığın rehberlik ve diğer hizmetlerinin Ahmet Ç.'ye anlatıldığı, akabinde bir kuruluşa misafir olarak yerleştirildiği ve özel sektörde iş bulmasına da yardımcı olunduğu aktarıldı.

Ekonomik destek sağlandı

Açıklamada, "Söz konusu haberlerde bahsi geçen Ahmet Ç.'nin 'Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum' iddialarının aksine, kendisine Bakanlığımız tarafından barınma, sosyal yardım ve istihdam desteği sağlanmıştır. Ancak kişi, ilerleyen günlerde Bakanlığımız hizmet modellerinden faydalanmak istemediğini belirtmiştir" denildi.

4 farklı kuruluşa yerleştirilmesine rağmen bulunduğu kuruluşu tek edip bakanlık binasına gelmiş

Bu sürecin zaman içinde defaatle tekrarlandığı, dört farklı kuruluşa yerleştirilmesi ve her türlü ihtiyacının karşılanmasına rağmen Ahmet Ç.'nin her defasında bulunduğu kuruluşu terk ederek bakanlık binasına geldiği belirtilen açıklamada, vatandaşın tekrar işaret dili tercümanlarıyla iletişime geçilerek taleplerinin yerine getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Ahmet Ç.'nin 21 Ağustos'ta bakanlık binasına son gelişinde agresif davranışlar sergilediği, güvenlik personelini ve kendisiyle iletişim kuran işaret dili tercümanlarını tehdit ederek, personele saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Serbest kaldıktan sonra tekrar bakanlığa gelmiş ve ekonomik destek sağlanmış

"Son eylemleri, personelimize zarar verecek duruma ulaştığından ve gerek güvenlik personelimizin gerekse tercüman arkadaşlarımızın sakinleştirme çabaları sonuç vermediğinden emniyet güçleri olaya müdahale etmek zorunda kalmıştır. Emniyette ifadesinin alınmasından sonra serbest kalan Ahmet Ç, 22 Ağustos günü tekrar Bakanlığa gelmiştir. Kendisiyle yapılan görüşme sonrasında talebi doğrultusunda, daha önce de yapıldığı üzere ekonomik destek sağlanarak ikametinin bulunduğu şehre gitmesi noktasında yardımcı olunmuştur."