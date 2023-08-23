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Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki göl adeta çöle döndü

Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki göl adeta çöle döndü

İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı içerisinde yer alan ve Alibey Deresi'ne bağlanan göl tamamen kurudu. Gölün bulunduğu alanda, koyunlar ve keçiler otlamaya başladı. Öte yandan son 10 yılın en düşük su seviyesinin görüldüğü İstanbul'da İSKİ ortalama baraj doluluk oranı yüzde 31,57 olarak ölçüldü.

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Alibeyköy Baraj Gölü'nün kuzeyinde yer alan Kemerburgaz Kent Ormanı içerisindeki göl tamamen kurudu. Alibey Deresi'ne bağlanan alan neredeyse çöle döndü.

Göle girmek tehlikelidir tabelalarının bulunduğu alanda gölden eser kalmadı. Tamamen kurumuş gölde, koyunlar ve keçiler de otlamaya başladı. Havadan da görüntülenen göl, tedirginlik yarattı.

"Böyle olalı 1, 1 buçuk ay oldu"

Koyunlarını otlatmak için gelen çoban Murat Emek, "Kışın buralarda su varmış. Böyle olalı 1, 1 buçuk ay oldu. Koyunlar yeni geldi, 1 hafta 10 gün oldu. Ot çıktı diye otluyorlar. Tehlikeli. Dere olan yere batarsa çıkaramazsın. Bir riski var ama şu anda yok. Yağmur yağdığı zaman gelmiyorum buraya. Yağmur yağdığı zaman ayaklar batıyor zaten." dedi.

Son 10 yılın en düşük su seviyesinin görüldüğü İstanbul'da İSKİ ortalama baraj doluluk oranı yüzde 31,57 olarak ölçüldü.

Verilere göre, barajların su seviyeleri şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 66, Darlık Barajı yüzde 47, Elmalı Barajı yüzde 23 , Terkos Barajı yüzde 18 , Alibey Barajı yüzde 15, Büyükçekmece yüzde 12 , Sazlıdere Barajı yüzde 16.

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