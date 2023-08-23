Büyük Çanakkale yangını NASA haritasında

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan yangında bir gün geride geride kalırken alevlerin boyutu NASA haritasına yansıdı.

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15 kilometrelik alanı kısa bir sürede geçti. Köyler alevler içinde kaldı, yüzlerce kişi tahliye edildi. Rüzgarın yön değiştirmesi Çanakkale kent merkezini yanmaktan son anda kurtardı. Merkeze bağlı kayadere köyü yakılarında çıkan orman yangını sürüyor.

Alevler bin 500 hektarlık alanda etkili oluyor. Yangına 8 uçak, 26 helikopter, 2 bin 700'ye yakın personel ile 639 araözöz ve iş makinesi müdahale ediyor.

Ekipleri en .ok zorlayan saatte 70 kilometreye çıkan rüzgar oluyor.

9 köyün tahliye edildiği bölgede yaklaşık 1250 kişi güvenli alanlara götürüldü. Ancak Ulupınar ve Yağcılar köyünde 9 ev alevlere teslim oldu.

Ekiplerin büyük bir güçlükle mücadele ettiği alevler, NASA haritasında görüldü.

Poyrazın etkisiyle orman yangınlarında en tehlikeli bölgenin Marmara olduğunu söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, aynı rüzgarların Yunanistan'da da görüldüğüne dikkat çekti.

Çalışkan, akşam saatlerinde etkisi azaltan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren yeniden artacağını ve bu durumun pazar gününe kadar devam etmesini beklediklerini belirtti.

Yunanistan'da 5 gündür süren ve yerleşim birimlerini tehdit eden yangınlar şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor. Şu ana kadar 20 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Avrupa'nın güneyi ise sıcaklığın bazı yerlerde 40 dereceyi aştığı yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında.

Rüzgar haritası, yeşil bölgeler şiddetli rüzgarın estiği yerleri gösteriyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), dünyada ortaya çıkan orman yangınlarının uydular aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edilebileceği “FIRMS” adlı bir haritalama sistemi kurdu. Haritada ABD’nin Minnesota eyaletinden Sibirya’daki orman yangınlarına kadar dünya üzerinde şu anda devam eden binlerce yangın ile ilgili veriler paylaşılıyor.

FIRMS aracılığıyla Türkiye’deki yangınları da takip etmek mümkün. Türkiye, dün öğle saatlerinden beri Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele ediyor.