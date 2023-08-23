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Uyuşturucunun çıktığı yer pes dedirtti! Otomobilin hoparlöründen binlerce sentetik hap çıktı

Uyuşturucunun çıktığı yer pes dedirtti! Otomobilin hoparlöründen binlerce sentetik hap çıktı

Kastamonu'da polis ekiplerinin bir araca yaptığı aramada araç hoparlörüne zulalanmamış 5 bin 558 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıs tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu’da madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede takibe alınan bir şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramada otomobilin hoparlörüne zulalanmış halde 5 bin 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

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