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Kamyonet ve kamyon çarpıştı, hurdaya döndü! 2 kişi yaralandı

Kamyonet ve kamyon çarpıştı, hurdaya döndü! 2 kişi yaralandı

Van Tuşba'da kontrolden çıkan kamyonet ve kamyon kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi civarında S.Ç. yönetimindeki 65 AL 929 plakalı Toyota marka kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Ford marka kamyon çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan torunu yalandı. Haber verilmesi üzere bölgeye 112 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler ağır yaralanan S.Ç.’yi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Fakültesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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