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Eşini 24 kez bıçaklayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi!

Eşini 24 kez bıçaklayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi!

ANKARA'da eşi Hacer Karaçor’u 24 bıçak darbesiyle öldüren İsmail Karaçor hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

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Ankara’da eşi Hacer Karaçor’u (48) 24 kez bıçaklayarak öldüren İsmail Karaçor (49) hakkında, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

“Pişmanım”

İsmail Karaçor iddianamede yer alan ifadesinde, eşi Hacer Karaçor'un telefonda erkek kardeşiyle kendisi hakkında kötü konuştuğunu ifade etti. Eşine telefonu kapatmasını söylediğini ifade eden Karaçor, "Bir anlık öfkeyle oldu. Mutfağa gidip ekmek bıçağını aldım ne olduğunu ya da kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Olaydan sonra yeğenimi aradım, pişmanım" dedi. Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından düzenlenen otopsi raporunda ise maktul Hacer Karaçor'un vücudunda 24 bıçak izinin olduğu belirtildi.

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