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Tekirdağ'da dehşet! Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Tekirdağ'da dehşet! Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Tekirdağ'dan son gelen haber kan dondurdu. Şenol Şirin, evlerinde eşini ve 5 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar etti.

Tekirdağ'da dehşet! Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Şirin ailesinden yakınlarının haber alamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri apartman dairesine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir vasıtasıyla eve giren ekipler, içeride biri çocuk 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

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Tekirdağ'da dehşet! Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Ali Emre Şirin (5), Duygu Şirin (35) ve Şenol Şirin'in (41) silahla vurulduklarını belirledi. Cenazeler savcının incelemesi sonrası Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Tekirdağ'da dehşet! Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde teknisyen olarak çalışan Şenol Şirin'in eşi ve oğlunu tabanca ile vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi.

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