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Karabük'te korkunç kaza! Kamyonet şarampole uçtu

Karabük'te korkunç kaza! Kamyonet şarampole uçtu

Karabük Eskipazar'da kontrolden çıkan bir kamyonet şarampole uçtu. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

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Kaza Eskipazar-Gerede kara yolu mermer mevkiinde meydana geldi. M.G. sevk ve idaresindeki 78 AN 265 plakalı kamyonet Gerede istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu.

Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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