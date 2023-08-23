'28 Mayıs akşamı silahlarınızı hazırlayın' demişti: Açığa alınan imam görevine döndü

28 Mayıs seçimleri öncesi İstanbul'da bir camide halka 'silahlanma' çağrısı yaptığı gerekesiyle açığa alınan imam Murat Gündoğdu, Diyanet'in kararı ile görevine döndü.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki camide cuma hutbesi verirken '28 Mayıs akşamı silahlarınızı hazırlayın' dediği için açığa alınan imam Murat Gündoğdu'yu görevine iade etti.

28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı gün kala, Cebeci Camii imamı Gündoğdu, 'silahlanma çağrısı' yaparak, “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan! Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor? Ermeni döllerinden ne çekiyor? Bu kadar şehitlerimiz var” demişti.

3 ay sonra görevine döndü

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yaşananların kamuoyuna yansıması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, konuya ilişkin soruşturma başlattığını, imam Gündoğdu’nun da 'açığa alındığını' duyurdu. Aradan geçen yaklaşık üç ayın sonrasında Gündoğdu’nun yeniden aynı camide imamlığa başladığı öğrenildi. Sultangazi İlçe Müftülüğü, Gündoğdu’nun görevine geri döndüğünü bildirdi.