BIST 7.806
DOLAR 27,21
EURO 29,46
ALTIN 1.666,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da gümrük kaçağı ürün operasyonu! 971 paket kaçak sigara ele geçirildi

Tekirdağ'da gümrük kaçağı ürün operasyonu! 971 paket kaçak sigara ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin gümrük kaçağı ürünlere yaptığı operasyonda 971 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri huzur ve güven uygulaması yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri S.Y.'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 971 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler, şüpheli S.Y.'nin ev ve iş yerinde de arama yaptı.

Aramalarda 10 bin adet dolum sigara, 27 adet elektronik sigara, 60 paket dolum ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli S.Y hakkında adli işlem yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'da feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Ordu'da feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
İBB'nin Zafer Bayramı etkinliğinde Gülşen sahne alacak
İBB'nin Zafer Bayramı etkinliğinde Gülşen sahne alacak
Büyük Çanakkale yangını NASA haritasında
Büyük Çanakkale yangını NASA haritasında
Sağlık Bakanlığı’ndan yeşil reçeteli ilaç uyarısı
Sağlık Bakanlığı’ndan yeşil reçeteli ilaç uyarısı
Uyuşturucunun çıktığı yer pes dedirtti! Otomobilin hoparlöründen binlerce sentetik hap çıktı
Uyuşturucunun çıktığı yer pes dedirtti! Otomobilin hoparlöründen binlerce sentetik hap çıktı
ANALİG Güreş Türkiye Şampiyonluğu müsabakaları başladı!
ANALİG Güreş Türkiye Şampiyonluğu müsabakaları başladı!
Karabük'te korkunç kaza! Kamyonet şarampole uçtu
Karabük'te korkunç kaza! Kamyonet şarampole uçtu
Eşini 24 kez bıçaklayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi!
Eşini 24 kez bıçaklayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi!
Aşırı sıcak hava uyku kaçırıyor! Bu havada nasıl uyunur?
Aşırı sıcak hava uyku kaçırıyor! Bu havada nasıl uyunur?
Kamyonet ve kamyon çarpıştı, hurdaya döndü! 2 kişi yaralandı
Kamyonet ve kamyon çarpıştı, hurdaya döndü! 2 kişi yaralandı
'Eris' virüsü Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar
'Eris' virüsü Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar
Gümüşhane Harşit Çayı'nda binlerce balık öldü!
Gümüşhane Harşit Çayı'nda binlerce balık öldü!