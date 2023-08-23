Demet Akalın: Çanakkale orman yangını havadan lazerle başlatıldı

Sosyal medya paylaşımları ve birbirinden iddialı çıkışlarıyla bilinen şarkıcı Demet Akalın, Çanakkale'deki orman yangınlarının lazerle havadan başlatıldığını iddia edip "Öyle değilse ben de birşey bilmiyorum" iddiasında bulundu.

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Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının tehdit ettiği 9 köy boşaltıldı. Boşaltılan evlerden 7'si küle döndü. Sabah saatlerinde önü kesilen yangın rüzgarın etkisiyle tekrar büyüdü. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangının bir köyün yakınlarında başladığı belirlenirken, şarkıcı Demet Akalın'dan bir komplo teorisi geldi. Çanakkale yangının görüntülerini paylaşan Demet Akalın, "Lazerle yakılmıosa yukardan ben bişey bilmıorum!!!" dedi. Akalın'ın paylaşımına çok sayıda 'evet birşey bilmiyorsun" cevabı gelirken bir kullanıcı "Orman yangınlarını epilasyon gibi bir şey sanıyor abla..." yorumu yaptı.