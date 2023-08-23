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Gazeteci istedi ünlü profesör depremin merkez üssünü değiştirdi!

Gazeteci Mehmet Özışık’ın röportaj yapmış olduğu meslektaşı Ekrem Çalkılıç, (54) mesleğini icra ederken görüşmüş olduğu ünlü bir deprem profesörünün çıkar uğruna depremin merkez üssünü değiştirdiğini itiraf etti.

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Gazeteci Mehmet Özışık’ın YouTube kanalına konuk olan medyanın tanınmış ismi Ekrem Çalkılıç’ın, yıllar öncesine ait bulunduğu itiraf deprem profesörlerine bakış açısı değiştirecek cinsten.

Ekrem Çalkılıç, 17 Ağustos depreminden yıllar sonra görüşlerine başvurduğu deprem profesörünü çalışmış olduğu kanalına konuk ettiğini ve ardından neler yaşandığını anlattı.

“Marmara açıkları olsun mu?”

Ünlü profesöre İstanbul’da beklenen depremin merkez üssünün neresi olacağını soran Ekrem Çalkılıç, profesörün “Armutlu açıklarında olacak” sözü üzerine “Orada şuanda yayın yaptığınız kanalın satışa sunulacak konutları var. Bu açıklamanız hem kanalı hem de beni zor durumda bırakır. Onun için depremin merkez üssü burası olmamalı, başka bir yer gösterin” sözleri üzerine ünlü profesör sakince “Olur” cevabıyla birlikte merkez üssünü değiştirerek Ekrem Çalkılıç’a “Marmara açıkları olsun mu?” diyerek stüdyoda adeta buz havası estirdi.

"Şakamı ciddiye alarak depremin merkez üssünü 1 dakika içerisinde değiştirdi"

Bu çarpıcı konuyu yıllar sonra Mehmet Özışık’a itiraf eden Ekrem Çalkılıç, “Emin olun ben şaka olsun diye profesöre bu cümleleri sarfetmiştim. Ancak ismini açıklamak istemediğim profesör benim bu şakamı ciddiye alarak benim ricam üzerine depremin merkez üssünü bir dakika içerisinde değiştirdi” dedi.

"Şuan da halen gündemde olan bir isim"

Özışık’ın, profesörün ismini ısrarla sormasına rağmen Çalkılıç, bu ismi açıklamaktan kaçınırken “çok ünlü bir profesörümüz ve şuan da halen gündemde olan bir isim. Aslına bakarsanız bu ismin önemi yok. Önemli olan, ekranlara çıkan profesör ünvanlı insanların zaman zaman çıkarlar uğruna bilime ihanet ettiklerini gördüm o gün. Bunun bendeki adı hem şaklabanlıktır hem de halkı kandırmaktır” dedi.

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