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İzmir'de su borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı!

İzmir'de su borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir inşaat alanında çalışma yapan iş makinesinin ana su borusunu patlatması sonucu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

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Şemikler Mahallesi 6286/2 Sokak'ta inşaat alanı temelinde çalışma yapan iş makinesi, ilçeye su dağıtan ana su borusunu patlattı. Bölgedeki bazı iş yerleri ile müstakil evleri su bastı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve İZSU ekipleri sevk edildi.

Ekipler, patlayan su borusunun arızalı vanasını onararak suyu kesti.

İtfaiye ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde su tahliyesi yaptı.

Mahalle sakinlerinden Gözde Göçmez, evini de su bastığını ve mağdur olduklarını söyledi. Alışveriş için markete gittiğini aktaran Göçmez, "Bir geldim ki evimi komple su basmış. Yatak odası, buzdolabı, koltuklarım hepsi su içinde kalmış." dedi.

Öte yandan mahalledeki bazı çocukların su birikintilerine girip oynadıkları gözlendi.

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