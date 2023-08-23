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Çin akaryakıt fiyatlarını artırdı! Benzin ve motorine zam geldi!

Çin akaryakıt fiyatlarını artırdı! Benzin ve motorine zam geldi!

Çin, uluslararası fiyatlardaki artış nedeniyle benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında ayarlamaya gitti.

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Ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren, benzinin ve motorinin ton fiyatında 55 yuan (7,55 dolar) zam yapılacak.

Komisyon, ülkenin en büyük üreticileri Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), Çin Petrokimya Şirketi (SINOPEC), Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi (CNOOC) ve rafinerilerden petrol üretimini sürdürüp dağıtımını kolaylaştırarak arz istikrarını sağlamalarını istedi.

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir ayarlıyor.

Petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata, süreye bakılmadan doğrudan müdahale ediliyor.

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