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Sinop'ta el frenini çekmeyi unutan sürücünün aracı yokuşta takla attı!

Sinop'ta el frenini çekmeyi unutan sürücünün aracı yokuşta takla attı!

Sinop'ta el frenini çekmeyi unutan sürücünün aracı sahile giden yokuşta yuvarlandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Sinop’un Kumkapı sahilinde 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize gelen Mete Felek, 57 KD 211 plakalı aracını park etti.

El frenini çekmeyi unutan vatandaşın denizde olduğu sırada aracı aniden hareket ederek yokuş aşağı düşerek ters döndü. O sırada yokuşta kimsenin bulunmaması ise muhtemel bir faciayı önledi.

Aracının düştüğünü fark etmeyen vatandaş cankurtaranlar tarafından uyarılarak denizden çıkarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Daha sonra araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı.

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