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Arjantin'in efsane futbolcularından Carlos Tevez'in çalıştıracağı takım belli oldu

Arjantin'in efsane futbolcularından Carlos Tevez'in çalıştıracağı takım belli oldu

Arjantin kulüplerinden Independiente'de teknik direktörlük görevine efsane futbolcu Carlos Tevez geldi.

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Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Independiente, teknik direktörlük görevine Carlos Tevez'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Tevez ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinde Boca Juniors, Corinthians, Manchester United, Manchester City ve Juventus'un formalarını giyen Tevez, daha önce ülkesinin Rosario Central takımını çalıştırmıştı.

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