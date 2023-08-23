Ekrem İmamoğlu fırından yeni çıktı dedi yeni metrobüsleri paylaştı

İstanbul'un en önemli sorunlarından biri olan ulaşım için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm çalışmalarını sürdürüyor. İstanbulların sık kullandığı toplu taşıma aracı metrobüse yeni otobüslerin alındığı duyuruldu.

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Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'un sorunları için yerel yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım için yeni girişimlerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs hattı için yeni araçlarını duyurdu.

"Fırından yeni çıkan metrobüsler hizmette"

Sosyal meyda hesabından paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fırından yeni çıkan metrobüsler hizmette. Metrobüs hattında her gün 1 milyon yolcu taşıyoruz. Yeni satın aldığımız metrobüs araçlarının üretimi ve kontrolleri tamamlanır tamamlanmaz trafiğe çıkıyorlar. Bugün 5'i daha hizmete girdi, yıl sonunda 252 yeni metrobüs hizmette olacak" ifadelerini kullandı.