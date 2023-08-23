BIST 7.806
DOLAR 27,21
EURO 29,46
ALTIN 1.666,51
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Zuhal Olcay açık hava sahnesinde sevenleri ile buluşacak!

Zuhal Olcay açık hava sahnesinde sevenleri ile buluşacak!

İstanbul’un en büyük açık hava sahnesi YBY Woods, 20 Eylülde Türkiye’nin en başarılı kadın vokalleri arasında yer alan Zuhal Olcay’ı ağırlayacak.

Abone ol

Zuhal Olcay, 20 Eylülde YBY Woods Kemerburgaz Kent Ormanı'nda şarkılarını sevenleri için seslendirecek. Zuhal Olcay, seyircilere açık havada unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yılların eskitemediği seslerinden Zuhal Olcay, İstanbul’un en büyük açık hava sahnesi YBY Woods’ta son albümünde yer alan bestelerin yanı sıra "Pervane", "Yine Aşk Var", "Ankara’da Aşık Olmak" gibi gönüllerde taht kurmuş unutulmaz şarkılarını da seslendirecek. Konserin sınırlı sayıdaki biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Isparta'da polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda malzeme ele geçirildi
Isparta'da polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda malzeme ele geçirildi
İzmir'de su borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı!
İzmir'de su borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı!
Ekrem İmamoğlu fırından yeni çıktı dedi yeni metrobüsleri paylaştı
Ekrem İmamoğlu fırından yeni çıktı dedi yeni metrobüsleri paylaştı
Arjantin'in efsane futbolcularından Carlos Tevez'in çalıştıracağı takım belli oldu
Arjantin'in efsane futbolcularından Carlos Tevez'in çalıştıracağı takım belli oldu
Çin akaryakıt fiyatlarını artırdı! Benzin ve motorine zam geldi!
Çin akaryakıt fiyatlarını artırdı! Benzin ve motorine zam geldi!
Otodrag 2. ayak yarışları, Antalya'da yapılacak!
Otodrag 2. ayak yarışları, Antalya'da yapılacak!
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Sinop'ta el frenini çekmeyi unutan sürücünün aracı yokuşta takla attı!
Sinop'ta el frenini çekmeyi unutan sürücünün aracı yokuşta takla attı!
FIBA'nın yeni başkanı Katarlı Şeyh Saud Ali Al Thani oldu!
FIBA'nın yeni başkanı Katarlı Şeyh Saud Ali Al Thani oldu!
Bakımevinin servisinde unutulan 1 yaşındaki bebek sıcaktan öldü!
Bakımevinin servisinde unutulan 1 yaşındaki bebek sıcaktan öldü!
Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon! 25 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon! 25 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi