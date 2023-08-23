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Trabzon'da ana su hattı patladı!

Trabzon'da ana su hattı patladı!

TRABZON'un YOMRA ilçesindeki ana isale hattında patlama meydana geldi.

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İlçenin Sancak Mahallesi'nden geçen ana su hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Hattın patlayan bölümünden fışkıran su nedeniyle bazı sokakların yanı sıra Karadeniz Sahil Yolu'nun bir bölümünde su birikintisi oluştu.

Tazyikli su, bölgedeki sitenin bahçe duvarının bir kısmının yıkılmasına neden olurken, bazı iş yerlerinin önündeki malzemelere de zarar verdi. Vatandaşların kurutmak için kaldırıma serdikleri fındıkların da suda sürüklendiği görüldü.

Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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