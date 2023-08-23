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HABER /  POLİTİKA

CHP'liler kurcaladı mavi tik gitti CHP'li eski yönetici duyurdu

CHP'liler kurcaladı mavi tik gitti CHP'li eski yönetici duyurdu

CHP'nin Twitter'daki resmi sosyal medya hesabındaki mavi tik kaldırıldı. CHP'nin geçtiğimiz aylarda işine son verdiği sosyal medya yöneticisi Ali Sinan Acıoğlu, "Profil resmi ile çok oynarsanız mavi tık gidiyor. Ne demiş büyükler kurcalama bozarsın" paylaşımında bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından değişim krizinin yaşandığı CHP'ye bir kötü haber de sosyal medya platformu X'den geldi. Partinin resmi sosyal medya hesabındaki mavi tik kaldırıldı.

CHP'nin eski sosyal medya yöneticisi Ali Sinan Acıoğlu, mavi tikin kaldırılması üzerine bir paylaşımda bulundu. Partiden kovulan Acıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mavi tık nereye gitti? Geçmiş olsun… işten çıkarılırken bana, “sosyal medyayı yönettiğini bilmiyorduk” diyen yöneticiye “işimi düzgün yapmasam bilirdiniz” demiştim. Kastım buydu işte…
Profil resmi ile çok oynarsanız mavi tık gidiyor bu arada. Ne demiş büyükler: “Kurcalama bozarsın!”

Ne olmuştu?

CHP'nin eski sosyal medya yöneticisi Ali Sinan Acıoğlu, geçtiğimiz aylarda bir paylaşım yaparak Eren Erdem, Derya Gödek ve Bülent Kuşoğlu isteğiyle partiden kovulduğunu söylemişti.

Kendisine imzalatılmak istenen belgenin fotoğrafını paylaşan Acıoğlu, "Bana bunu imzala diye dikte ettiler" demişti.

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