Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli isim tutuklandı

Aydın'da polis ekipleri tarafından bir araca yapılan operasyonda polisin ikazlarını dinlemeyerek durmayan araç polis aracına çarptı. Kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın'a bir araç ile uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alan ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Aydın-Muğla Karayolu'nda içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu araca 'dur' ihtarında bulunuldu. Tüm uyarılara rağmen durmayan araç, polis otosuna da çarparak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu araç ekipler tarafından yakalandı.

Araçta ve içerisindeki 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 201 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, E.K. ve S.M. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.