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İstanbul'da doktor, otelde öldürüldü! Özbek eskort kadın ve sevgilisinden şok ifade

İstanbul'da doktor, otelde öldürüldü! Özbek eskort kadın ve sevgilisinden şok ifade

İSTANBUL Avcılar'daki bir otelde silahlı saldırıya uğrayan Dr. İbrahim Karahan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis katil zanlısı Ali Asker Kıtay ile eskort kız olduğu belirtilen Özbekistan vatandaşı Dilnaza Bayramova'yı gözaltına aldı.

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İstanbul'da bir otelde silahlı saldırıya uğrayan Dr. İbrahim Karahan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Avcılar ilçesi sınırlarındaki Üniversite Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Dr. İbrahim Karahan ile Ali Asker Kıtay arasında tartışma çıktı.  Tartışma sırasında Kıtay silahla Karahana’a ateş etti.

Kaçtı ama cinayet silahıyla yakalandı

Ardından yanındaki kadınla birlikte otomobile binerek kaçtı. Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin çalışmasıyla katil zanlısı Ali Asker Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dilnoza Bayramova yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.

'Kadını dövüyorlar' diye kapıyı açtırmış

Bir otel görevlisi verdiği ifadede “Birisi otele gelerek, ‘206 numaralı odada kadını dövüyorlar’ dedi. Birlikte odaya çıktık. Kapıyı çaldık. Kapıyı açınca doktora ateş açtı. Ardından kadınla birlikte kaçtılar” dedi.

Kız arkadaşım ama eskortluk yapıyor

Ali Asker Kıtay, emniyetteki ifadesinde “Dilnoza benim kız arkadaşımdır ama eskortluk da yapıyor.  Olaydan önce beni telefonla aradı. Otelde buluştuğu kişinin kendisini dövdüğünü söyledi. Otele gidip, görevliyle odaya çıktım. Dilnoza'yı darp eden kişiye ateş açtım” dediği öğrenildi.

Özbek eskort: 100 lira eksik verdi

Dılnoza Bayramova ifadesinde, otelde birlikte olmak için Karahan ile belli bir ücrette anlaştıklarını ancak Karahan'ın 100 lira az ödediği için aralarında tartışma yaşandığını dile getirdi. Karahan'ın parayı aldıktan sonra kendisi dövüp kovduğunu ve bu durumu erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a mesaj atarak anlattığını söyledi. 

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