Elazığ'da kazı çalışmalarında bin yıllık olduğu düşünülen saray mutfağı bulundu

Milattan önce 3 bin yıllarında yerleşimin başladığı ve Urartu Krallığı tarafından surlarla çevrilen Roma, Bizans, Sasani, Artuklu, Selçuklu, Dulkadiroğulları, Safeviler ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin izlerini barındıran Harput Kalesi'nde arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları kademeli olarak devam ediyor.