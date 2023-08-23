BIST 7.806
DOLAR 27,21
EURO 29,46
ALTIN 1.666,51
HABER /  GÜNCEL

Kabe’de şiddetli yağış ve fırtınası "Süper Hücre" vurdu

Kabe’de şiddetli yağış ve fırtınası "Süper Hücre" vurdu

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde kuvvetli yağış ve fırtına zor anlar yaşattı. Yaşanan hava olayının "Süper Hücre" olduğu öğrenildi.

Abone ol

Akşam saatlerinde Mekke'de etkili olan Süper Hücre olayı, şiddetli yağış ve fırtına ile Kabe’de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşattı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde fırtınanın şiddeti ile bazı kişilerin yürümekte zorlandığı görülürken, çok sayıda güvenlik bariyeri ise devrildi.

Kabe'deki birçok Müslüman, şiddetli yağışa ve fırtınaya rağmen ibadetlerini yapmayı sürdürdü.

Okullar tatil edildi

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, Mekke-i Mükerreme Eğitim İdaresi, dün gece başlayan fırtına ve sağanak dolayısıyla çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, halkı kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, elektrik kaçaklarına ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Süper hücre fırtınası nedir?

Süper hücre fırtınası atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

ÖNCEKİ HABERLER
Isparta'da korkunç kaza! Takla atan otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Isparta'da korkunç kaza! Takla atan otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli isim tutuklandı
Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli isim tutuklandı
İstanbul'da doktor, otelde öldürüldü! Özbek eskort kadın ve sevgilisinden şok ifade
İstanbul'da doktor, otelde öldürüldü! Özbek eskort kadın ve sevgilisinden şok ifade
Putin, Batılı ülkeleri Ukrayna'daki savaşı başlatmakla suçladı!
Putin, Batılı ülkeleri Ukrayna'daki savaşı başlatmakla suçladı!
Trabzon'da ana su hattı patladı!
Trabzon'da ana su hattı patladı!
Otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor öldü
Otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor öldü
UEFA'dan gözlemci Cüneyt Çakır'a görev
UEFA'dan gözlemci Cüneyt Çakır'a görev
Sultangazi'de hırsızlardan büyük vurgun! Araçların 75 bin lira değerinde ses sistemlerini çaldı
Sultangazi'de hırsızlardan büyük vurgun! Araçların 75 bin lira değerinde ses sistemlerini çaldı
CHP'liler kurcaladı mavi tik gitti CHP'li eski yönetici duyurdu
CHP'liler kurcaladı mavi tik gitti CHP'li eski yönetici duyurdu
İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası!
İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası!
Van'dan Diyarbakır'a getirilen tonlarca faturasız et zabıta ekipleri tarafından ele geçirildi!
Van'dan Diyarbakır'a getirilen tonlarca faturasız et zabıta ekipleri tarafından ele geçirildi!
Çanakkale yangınında TSK helikopterleri, 117 tondan fazla su atımı yaptı!
Çanakkale yangınında TSK helikopterleri, 117 tondan fazla su atımı yaptı!