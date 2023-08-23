Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat’taki temasları kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi. Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile de görüşen Fidan, IKBY yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirecek.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hakan Fidan'ın Sudani ile yaptığı görüşmeye ilişkin “Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güncel konular ele alındı" denildi.

Fidan, Bağdat’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ilk gününde ise dün Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüşmüştü.

Irak Cumhurbaşkanı ile de görüştü

Fidan, bugün de Başbakan Sudani'den önce Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Fidan ve Irak Cumhurbaşkanı Reşit'in görüşmesinde, ikili ticaretin artırılması, terörle mücadele ve iki ülke arasındaki sınırı aşan suların verimli kullanılması konuları ele alınmıştı.

IKBY yetkilileriyle de bir araya gelecek

Fidan'ın Bağdat'ta Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Fidan, Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle bir araya gelecek.