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Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, Çeşme'de başladı

Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, Çeşme'de başladı

Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), Çeşme Marina ve Arkas Holding iş birliğiyle düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, İzmir'in Çeşme ilçesinde başladı.

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Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, Çeşme'de başladı

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Yat Ligi'nin beşinci ve son ayağı da olan organizasyonda 39 tekne mücadele ediyor.

Aralarında Bulgaristan ve Rusya'dan da ekiplerin yer aldığı katılımcılar, 23 Ağustos "Dünya Rüzgar Gibi Esme Günü'nde Çeşme açıklarında yarıştı.

Yarın Çeşme Belediyesi sponsorluğunda 100. Yıl Yarışı'nın yapılacağı organizasyon 27 Ağustos Pazar günkü ödül töreniyle tamamlanacak.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez J70 yarışının olacağını hatırlatarak, "Bu yeni bir fikir. Daha çok kişinin yelken yapabilmesine uygun olan bu sınıf teknelerle yelken sporunun gelişmesine de katkı sağlamak istiyoruz. Umarım herkesin hoşuna gider ve bundan sonra da bu sınıftaki yarışlar devam eder. dedi.

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