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Mustafa Destici'den KKTC'deki BM Barış Gücü'nün tavrına tepki

Mustafa Destici'den KKTC'deki BM Barış Gücü'nün tavrına tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Asli görevlerini dahi yerine getiremeyen kukla bir kuruluşun ve onun dünyanın hemen her noktasında sabıkası bulunan askeri gücünün, mesaisini KKTC'deki yol yapımına engel olmaya ayırması, BM tarihine yeni bir utanç sayfası olarak yazılacaktır." dedi.

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Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ağustos ayının Türk milleti için bir zafer ayı olduğunu ifade ederek, "Başta Sultan Alparslan, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle, saygıyla anıyor, kahraman milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yılını, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'nci yılını, Büyük Taarruzun başlangıcının 101'inci yılını kutluyorum." dedi.

Malazgirt'ten bu yana sayısız işgal girişimiyle karşılaşıldığını, ülkenin ve milletin sayısız istihbarat operasyonları, propaganda ve dezenformasyon faaliyetlerine maruz bırakıldığını anlatan Destici, benzer girişimlerin bugün de gerçekleştirildiğini söyledi.

Destici, "Şartlar ne olursa olsun ortak değerlerimizle birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece bu topraklarda var olmaya, hür ve bağımsız olarak yaşamaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Türk milleti, varlığına yönelen tehditleri, tarihin her döneminde ne şartla olursa olsun tümüyle bertaraf edebilecek iradeye de güce de sahiptir." diye konuştu.

"BM'nin görevi barışı korumak"

BM Barış Gücü'nün, KKTC'nin Pile-Yiğitler yolu yapımına müdahalesine değinen Destici, "Rum ve Yunan medyasında, yol çalışmasının 'askeri amaçlar' taşıdığı ileri sürülmüştü. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün, KKTC'nin ara bölgesinde yer alan Pile-Yiğitler yolu çalışmalarına müdahalede bulunması, hukuka da varlık sebebine de aykırıdır." dedi.

Pile'de Türklerin ve Rumların birlikte yaşadığını ifade eden Destici, Rumlara güneye gitmek için her türlü yolun olduğunu ancak Türklerin KKTC'ye ulaşabilecekleri bir yol olmadığını, ulaşımın kolaylaştırılması için yol yapılması gerektiğini belirtti.

BM'nin görevinin barışı korumak olduğunu, tarafsız bir şekilde varlığını devam ettirmesi gerektiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Ne Yunanistan ne Amerika Birleşik Devletleri ne AB ne de bir başkası, oradaki Türk askerinin ve Türk'ün varlığını engelleyemeyecek ve sona erdiremeyecektir. Orada Türk askeri olmasın, Türkiye garantör olmasın, Türk barış kuvvetleri bulunmasın, adayı tamamen bir Rum adası haline çevirecekler. Bütün niyetleri bu ama buna bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz."

Destici, "BM Barış Gücü'nün Kıbrıs'taki varlık sebebi, KKTC'nin adada yaşayan Türklere verdiği kamu hizmetlerini engellemek değildir, olmamalıdır. Asli görevlerini dahi yerine getiremeyen kukla bir kuruluşun ve onun dünyanın hemen her noktasında sabıkası bulunan askeri gücünün, mesaisini KKTC'deki yol yapımına engel olmaya ayırması, BM tarihine yeni bir utanç sayfası olarak yazılacaktır. Biz de BM'nin açıklamasını kınıyor ve 'hiç de umurumuzda değilsiniz' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu toplu sözleşmesinde kısmi anlaşma sağlanması konusuna da değinen Destici, maaşlar arasındaki uçurumu kapatacak bir uygulama yapılması, memura ne verildiyse emekliye de aynısının verilmesi gerektiğini kaydetti.

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