Çanakkale'de orman yangının çıkış nedeni belli oldu! Çanakkale'de bu kez tarihi yarımada tutuştu

ÇANAKKALE'de dün başlayan orman yangını 28 saattir devam ederken, yangının çıkış nedeni belli oldu. 1500 hektar alan yangından etkilenirken, önü kesilen yangın rüzgarın şiddetlenmesiyle tekrar büyüdü. Orman Bakanı Yumaklı son durum hakkında bilgi verip, "Bazı kahramanlar iyi ki var" dedi... Yangın söndürülemeden bu kez tarihi yarımadada yangın çıktı.

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Çanakkale'de orman yangını 28 saattir devam ederken, ekipler canla başla yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının ilk başladığı nokta olan Damyeri Mevkiinin bağlı olduğu Mareşal Fevzi Çakmak Köyü Muhtarı İbrahim Bağkazan, Jandarmanın ilk belirlemelere göre yangının elektrik direğinden çıkmış olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Dün saat 12:30'dan beri yanıyor

Çanakkale'de Damyeri mevkiindeki ormanda dün saat 12.30 sıralarında başlayan yangın rüzgarında etkisiyle hızlı bir şekilde büyüdü. Yangın bölgesinde 8 yangın söndürme uçağı ve 26 helikopteri ile havadan müdahale başlarken, yangının nem ve rüzgarın etkisiyle büyümesi nedeniyle Edirne, Tekirdağ Bursa ve Balıkesir'den bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Tehdit altındaki 9 köy boşaltıldı

Yangının yerleşim yerlerini sıçrama ihtimali nedeniyle Damyeri mevkii, Kayadere, Ulupınar, Belen, Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılçaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Köylerde yaşayan toplam bin 251 kişi tahliye edilerek yurtlara yerleştirildi. Yangında Yağcılar Köyü'nde 4 ev Ulupınar Köyü'nde ise 3 ev küle döndü.

Yangının çıkış nedeni belli oldu

Gece görüşlü 4 helikopterle sabaha kadar devam eden söndürme çalışmaları günün ağarmasıyla 8 uçak ve 26 helikopterle havadan yüzlerce ekiple de karadan devam ediyor. Öte yandan yangının ilk başladığı noktadaki Damyeri Mevkiinin bağlı olduğu Mareşal Fevzi Çakmak Köyü Muhtarı İbrahim Bağkazan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

'Yangın elektrik direğinden çıkmış' dendi

Damyeri Mevkii'nde yaklaşık 17 hanenin bulunduğunu söyleyen Muhtar Bağkazan, "O alan köyümüze 3 kilometre uzaklıkta. Sadece bir samanlık yandı. Jandarma ekipleri köyümüze gelerek o bölgede inceleme yaptı. Yaptıkları inceleme sonucunda yangının elektrik direğinden çıkmış olabileceğini tespit ettiklerini söylediler" dedi.

RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRİNCE ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Orman yangınına müdahale eden bir ekip, rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin ortasında kaldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ekibin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı kahramanlar, iyi ki varlar... Şiddetli rüzgarın ani yön değiştirmesi sonucunda alevlerin arasında kalan ekibimizin sağlık durumu iyi. Alevlerin yanı sıra şiddetli rüzgar ile de mücadele eden ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Ayağınıza taş değmesin" ifadelerini kullandı.

YANGININ ÇIKIŞ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Çanakkale'deki orman yangınının başlama görüntüleri ortaya çıktı.