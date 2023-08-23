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TESK 'mutlaka' diyerek uyardı: Altın alacaklar bunlara dikkat!

TESK 'mutlaka' diyerek uyardı: Altın alacaklar bunlara dikkat!

Gram altın fiyatları son bir yılda yüzde 66 artınca vatandaş yatırım aracı olarak altına yöneldi. Ancak TESK Başkanı Palandöken, altında sahteciliğe dikkat çekerek altın satın alacakları güvenilir yerlerden, renk, hafiflik, TSE belgesi gibi unsurlara dikkat etmesi yönünde uyardı.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, altına talebin son 1 yılda arttığına işaret ederek, "Ağustos 2022 başlarında 1016 lira olan gram altın şu anda 1700 lira seviyelerinde bulunuyor. Altına yatırım yapan vatandaşlarımızın son 1 yılda yüzde 66 kazanç sağlamasının altında yatan en önemli etken, altın yatırımının her dönem güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesi." ifadesini kullandı.

Palandöken, altında sahteciliğin arttığını belirterek, özellikle internetten ve bilinmeyen yerlerden altın satın almanın risklerine dikkati çekti.

Altında sahteciliğin en fazla sarrafiye ve zincir takılarda görüldüğünü bildiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Altın güvenilir yerden, tanıdığınız kuyumcudan veya mahalle esnafından alınır. Güven ilişkisi üzerine gerçek olduğunu bilirsiniz. Ülkemiz için büyük bir önemi olan altını alırken ve satarken rengine, hafifliğine, bükülüp bükülmediğine, ayarına, patentine ve TSE belgesinin olup olmadığına mutlaka dikkat edilmeli."

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