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Beşiktaş Dinamo Kiev maçı için Romanya'ya gitti

Beşiktaş Dinamo Kiev maçı için Romanya'ya gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Romanya'da karşılaşacak Beşiktaş, bu ülkeye gitti.

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Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Romanya'nın başkenti Bükreş'e hareket etti.

Kafilede ikinci başkan Engin Baltacı ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes.

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