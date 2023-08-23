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RTÜK'ten 3 televizyon kanalıyla ilgili yaptırım kararı!

RTÜK'ten 3 televizyon kanalıyla ilgili yaptırım kararı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), S SPORT+, NR 1 TÜRK ve POWER TV'ye yaptırım uyguladı.

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RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantısını gerçekleştiren Üst Kurul'un gündemindeki izleme raporları karara bağlandı.

S SPORT+ kataloğunda yer alan maç yayınlarındaki yasak bahis reklamlarını ele alan Üst Kurul, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu aşamasında oynanan NK Maribor-Fenerbahçe futbol karşılaşmasındaki ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını tespit etti. RTÜK, yasak tanıtımların sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına yerleştirilmesini yasa ihlali olarak değerlendirdi. Yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.

Üst Kurul, NR 1 TÜRK'ün DJ SET programı hakkında hazırlanan raporu ele aldı. Popüler şarkıların DJ performanslarının dans klipleriyle ekrana geldiği programı inceleyen RTÜK üyeleri, söz konusu dans kliplerindeki erotik içeriklerin çocuk ve gençlerin ekran başında olabileceği korumalı saat aralığında yayımlandığını tespit etti. RTÜK, yasa ihlali yapan yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

POWER TV'deki "Power Hits" isimli programda yayımlanan bir klipte, muhtelif zamanlarda sigara görüntülerinin açıkça ekrana geldiği, sigara görüntülerini gizlemeye yönelik buzlama tekniği gibi herhangi bir uygulama kullanmadığını belirleyen Üst Kurul, yayıncılık ilkesi ihlali yapan televizyon hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı verdi.

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