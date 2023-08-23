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İzmir'de koca dehşeti! Çocuklarının önünde ayrılmak isteyen karısını defalarca kez bıçakladı!

İzmir'de koca dehşeti! Çocuklarının önünde ayrılmak isteyen karısını defalarca kez bıçakladı!

İzmir Konak'ta birçok suçtan sabıkalı bir şahıs 2 çocuğunun gözleri önünde kendisinden ayrılmak isteyen karısını 5 yerinden bıçakladı. Zanlı saklandığı otel odasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesi Mehtap Mahallesi’nde geçtiğimiz cumartesi günü, kendisinden ayrılmak istediği ileri sürülen eşi B.S.G.’yi, 2 çocuğunun gözleri önünde 5 yerinden bıçaklayan ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis gelmeden olay yerinden kaçan B.G. (28) için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Araştırmalar sonucunda dün, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, B.G.’nin olayın ardından kaçarak Basmane’de bulunan bir otelde saklandığını tespit etti.

Polisleri görünce camdan kaçmaya çalıştı

Çevrede güvenlik önlemlerini aldıktan sonra şüphelinin odasına giren ekipler, kendilerini gören ve otelin camından kaçmaya çalışan B.G.’yi kıskıvrak yakaladı.

Suç makinesi tutuklandı

Gözaltına alınan ve ‘yağma,’ ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’ gibi çok sayıda suçtan kaydı olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, 5 bıçak darbesiyle yaralanan B.S.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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