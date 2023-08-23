Tayland hükümetinden Facebook'a yasaklama tehdidi!

Tayland, dolandırıcılık reklamlarını yeterince denetlemediği ve mağduriyet yaşandığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Facebook'u ülke genelinde yasaklamakla tehdit etti.

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Güney Asya ülkesi Tayland, sosyal medya devi Facebook'a ambargo getirebilir. Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Facebook'un yayınlandığı reklamları denetlemek için yeterli çabayı göstermediği, bunun da yüz binlerce Tayland vatandaşının dolandırıcılık kurbanı olmasına neden olduğu belirtildi.

Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Chaiwut Thanakamanusorn konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, Tayland hükümetinin sahte hesaplar ve dijital dolandırıcılık konularında yapıcı bir adım atmaması durumunda ay sonunda mahkeme kararı ile Facebook'u kapatmaya hazır olduğunu belirtti.

Yaklaşık 71 milyon nüfusa sahip Tayland'da 50 milyondan fazla Facebook kullanıcı hesabı bulunuyor. Hükümet kayıtlarına göre ülkede 300 binden fazla kişi sosyal medya üzerinden yüksek miktarda dolandırıcılığa maruz kaldı.