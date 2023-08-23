Samsun'da gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 4 yaralı

Samsun'da gurbetçi ailenin SUV tipi aracı seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun-Ankara karayolu Sarıışık Kavşağı'nda 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa'dan Samsun'a gelen Cevat Eksin’in (48) kullandığı DW-058-CX yabancı plakalı SUV tipi araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Kaan (15), Mehmet Akif (17) ve Kerem Eksin (20) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı olan sürücüyü ayakta tedavi ederken, diğer yaralıları ise Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.