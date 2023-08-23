BIST 7.671
DOLAR 27,21
EURO 29,57
ALTIN 1.677,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 4 yaralı

Samsun'da gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 4 yaralı

Samsun'da gurbetçi ailenin SUV tipi aracı seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Samsun-Ankara karayolu Sarıışık Kavşağı'nda 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa'dan Samsun'a gelen Cevat Eksin’in (48) kullandığı DW-058-CX yabancı plakalı SUV tipi araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Kaan (15), Mehmet Akif (17) ve Kerem Eksin (20) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı olan sürücüyü ayakta tedavi ederken, diğer yaralıları ise Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
ZBEÜ enerjisini yeşil enerji kaynaklarından sağlayan ilk üniversite olacak!
ZBEÜ enerjisini yeşil enerji kaynaklarından sağlayan ilk üniversite olacak!
Giresun'da bir kadın fındık toplarken 30 metrelik yamaçtan yuvarlandı!
Giresun'da bir kadın fındık toplarken 30 metrelik yamaçtan yuvarlandı!
Gülünç olay! Polis "Cinayet kurbanı" sanıp saatlerce olay yerini inceledi
Gülünç olay! Polis "Cinayet kurbanı" sanıp saatlerce olay yerini inceledi
TESK 'mutlaka' diyerek uyardı: Altın alacaklar bunlara dikkat!
TESK 'mutlaka' diyerek uyardı: Altın alacaklar bunlara dikkat!
RTÜK'ten 3 televizyon kanalıyla ilgili yaptırım kararı!
RTÜK'ten 3 televizyon kanalıyla ilgili yaptırım kararı!
Kayseri'de korkutan patlama! Tırın yakıt deposu patladı: 1'i ağır 2 yaralı
Kayseri'de korkutan patlama! Tırın yakıt deposu patladı: 1'i ağır 2 yaralı
Arnavutluk'ta çok kaliteli petrol rezervi bulundu Başbakan Rama açıkladı
Arnavutluk'ta çok kaliteli petrol rezervi bulundu Başbakan Rama açıkladı
Kayseri'de kaynak atölyesindeki patlamada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı
Kayseri'de kaynak atölyesindeki patlamada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı
Beşiktaş Dinamo Kiev maçı için Romanya'ya gitti
Beşiktaş Dinamo Kiev maçı için Romanya'ya gitti
Malatya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 6 kişi yaralandı
Malatya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 6 kişi yaralandı
Kayıp olarak aranıyordu kesik başını köpekler buldu! meğer birlikte olduğu çoban...
Kayıp olarak aranıyordu kesik başını köpekler buldu! meğer birlikte olduğu çoban...
Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, Çeşme'de başladı
Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, Çeşme'de başladı