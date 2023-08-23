BIST 7.671
DOLAR 27,21
EURO 29,57
ALTIN 1.677,34
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Grammy ödüllü müzisyen Marcus Miller İstanbul'da konser verecek!

Grammy ödüllü müzisyen Marcus Miller İstanbul'da konser verecek!

ABD'li caz ve R&B müzisyeni Marcus Miller, Wolkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak.

Abone ol

Kariyeri boyunca 2 Grammy ödülü alan Miller 31 Ekim akşamı sahne alacak.

Ünlü müzisyene, İstanbul konserinde, enstrümanlarında dünyaca üne sahip isimler eşlik edecek.

Trompet virtüözü Russell Gunn, Floridalı davulcu David Chiverton, saksafon virtüözü Donald Hayes ile caz, füzyon, hip-hop ve elektronik müzik tarzlarında klavyeleri yenilikçi kullanımıyla tanınan Julian Pollack, Miller ile aynı sahneyi paylaşacak.

Konser biletleri 28 Ağustos'tan itibaren Biletix'te satışa sunulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Tayland hükümetinden Facebook'a yasaklama tehdidi!
Tayland hükümetinden Facebook'a yasaklama tehdidi!
2 milyon liralık hırsızlık yaptı, otel odasında yakalandı!
2 milyon liralık hırsızlık yaptı, otel odasında yakalandı!
Samsun'da gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 4 yaralı
Samsun'da gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 4 yaralı
ZBEÜ enerjisini yeşil enerji kaynaklarından sağlayan ilk üniversite olacak!
ZBEÜ enerjisini yeşil enerji kaynaklarından sağlayan ilk üniversite olacak!
Giresun'da bir kadın fındık toplarken 30 metrelik yamaçtan yuvarlandı!
Giresun'da bir kadın fındık toplarken 30 metrelik yamaçtan yuvarlandı!
Gülünç olay! Polis "Cinayet kurbanı" sanıp saatlerce olay yerini inceledi
Gülünç olay! Polis "Cinayet kurbanı" sanıp saatlerce olay yerini inceledi
TESK 'mutlaka' diyerek uyardı: Altın alacaklar bunlara dikkat!
TESK 'mutlaka' diyerek uyardı: Altın alacaklar bunlara dikkat!
RTÜK'ten 3 televizyon kanalıyla ilgili yaptırım kararı!
RTÜK'ten 3 televizyon kanalıyla ilgili yaptırım kararı!
Kayseri'de korkutan patlama! Tırın yakıt deposu patladı: 1'i ağır 2 yaralı
Kayseri'de korkutan patlama! Tırın yakıt deposu patladı: 1'i ağır 2 yaralı
Arnavutluk'ta çok kaliteli petrol rezervi bulundu Başbakan Rama açıkladı
Arnavutluk'ta çok kaliteli petrol rezervi bulundu Başbakan Rama açıkladı
Kayseri'de kaynak atölyesindeki patlamada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı
Kayseri'de kaynak atölyesindeki patlamada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı
Beşiktaş Dinamo Kiev maçı için Romanya'ya gitti
Beşiktaş Dinamo Kiev maçı için Romanya'ya gitti