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Edirne'de bir tuhaf kaza! Motosikletiyle babasının arabasına çarptı

Edirne'de bir tuhaf kaza! Motosikletiyle babasının arabasına çarptı

Edirne'de seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü aynı yönde aracıyla yol alan babasına çarptı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne-İstanbul otoyolunda meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürdü. Muhammet Esat Yün idaresindeki 22 AAF 892 plakalı otomobil, Fikri Yün hâkimiyetindeki 34 RYD 68 plakalı otomobilin aniden fren yapması sonucu arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Muhammet Esat Yün ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceme başlattı.

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