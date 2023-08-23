Wagner'in kurucusu Prigojin'in de içinde bulunduğu uçak düştü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Tver bölgesinde özel bir uçağın düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. İddialara göre uçakta, Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin de vardı.

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Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında, yolcu listesinde Wagner lideri Prigojin'in de olduğu düşünülen özel uçak düştü. Uçaktaki 10 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

Prigojin'in içinde olduğu uçak düştü

Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'den gelen haber dünya gündemine oturdu. Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyindeki Tver'de düştü. Uçaktaki 10 kişi hayatını kaybetti. Rus haber ajansı TASS, Wagner lideri Prigojin'in de yolcu listesinde olduğunu söyledi.

Uçakta olduğu doğrulandı

Rus haber ajansı TASS, Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan, Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

Putin'in ne zaman intikam alacağı merak ediliyordu

Tüm dünya kamuoyu ise Putin'in Wagner'e karşılık nasıl bir yol izleyeceğine odaklanmıştı. Bugün ise tüm dünyaya son dakika haberi yansıdı.

Wagner isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı. Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.