Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Danimarka'da bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde yine Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı gerçekleştirildi.

BİR KEZ DAHA ÇAĞRILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, dördüncü kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.