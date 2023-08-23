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HABER /  DÜNYA

Yunanistan'da yangınlar nedeniyle tahliyeler sürüyor

Yunanistan'da yangınlar nedeniyle tahliyeler sürüyor

Yunanistan'da kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle yerleşim birimlerinin tahliyeleri devam ediyor.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki Amigdaleza Göçmen Kampının, yangının bölgeye yaklaşması dolayısıyla güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Fili'deki yangının kamp yakınlarına ulaşması nedeniyle burada kalan 600 göçmen, otobüslerle Malakasa ve Petru Ralli'deki misafirhanelere nakledildi.

Amigdaleza'da Yunan Polis Teşkilatına ait birimlerin ise şimdilik boşaltılmasına gerek görülmemesine rağmen, yangının yaklaşması ihtimaline karşı tahliye için hazır olunması istendi.

Parnita'daki Milli Park tehlike altında

Atina'nın kuzeyindeki Parnita Dağı'nda çıkan yangın Milli Park'a doğru ilerlemeye başladı.

Parnitha eteklerindeki yerleşim birimleri tahliye edildi.

Tüm önlemlere ve hem karadan hem havadan süren yangın söndürme çalışmalarına rağmen Parnita eteklerindeki 10'ün üzerinde ev yandı.

Yangın nedeniyle dün kapatılan Parnita Dağı'nın eteklerindeki kumarhaneye bugün de kimsenin girişine izin verilmedi.

Parnita yakınlarındaki Menidi ve Agia Paraskevi'de çok sayıda ev yangından zarar gördü.

Yangının söndürülemediği Dedeağaç'taki tahliyeler sürüyor

Merkezi Dedeağaç olan Meriç ilindeki yangın Gümülcine merkezli Rodop iline doğru 15-20 kilometrelik büyük bir cephe oluşturdu.

Sivil Korumadan bölgede bulunan cep telefonlarına gönderilen acil mesajda, Meriç'teki Kışlakköy (Koila) ve Melia'da bulunanların köyleri terk ederek Feres tarafına yönelmesi istendi.

Meriç'te 1200 arı kovanı, 50'nin üzerinde ağıl yandı, 900'ün üzerinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu.

Rodop'taki Güreci (Perama), Hotallar (Atarni), Petrota ve Maronya (Maronia) köylerinin tahliye edilmesi için de çağrı yapıldı.

Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi yangından zarar gören üreticilerin zararlarını kooperatife bildirmelerini istedi.

Eğriboz'da yeni yangın

Eğriboz Adası'nda bugün çıkan orman yangını nedeniyle bölge alarma geçti. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.

Semadirek Adası'na elektrik verilemiyor

Dedeağaç’ın karşısındaki Semadirek (Samothraki) Adası'nda dün çıkan yangın kontrol altına alındı ancak Dedeağaç'ta çıkan yangının devam etmesi nedeniyle 2 gündür adaya elektrik verilemiyor.

Dedeğaç'tan gelen elektrik hattının yangından gördüğü zarar henüz telafi edilemedi.

Son 48 saatte 209 yangın

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı açıklamada, son 48 saatte 209 yangın çıktığını ve İtfaiyenin son 5 günde 350 farklı cephede yangına müdahale ettiğini aktardı.

Kikilias, itfaiyenin, Meriç'teki büyük yangının yanı sıra Attiki Bölgesi'nde 9, Viotia'da 6 ve Eğriboz Adası'nda 1 yangına müdahale ettiğini belirterek, şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarına engel olduğunu vurguladı.

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