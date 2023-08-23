Emine Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi'ni ve eşini ağırladı

Emine Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammad Iqbal ve eşi Sinta Agathia Iqbal’i ağırladı.

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Emine Erdoğan, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Zor günlerde birbirinin yanında olan iki ülke olarak, Endonezya’nın 6 Şubat depremlerinde uzattığı yardım elini unutmayacağız. Bu zorlu süreçte eşi ve kızı ile birlikte sahada bizzat görev yapan Sayın Büyükelçi’ye ülkem adına teşekkür ediyorum.

Türkiye’de görev süresi yakında dolacak olan Sayın Iqbal’e bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum."