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Putin'in yıllar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu: Affetmeyeceğim tek bir şey var

Moskova yönetimine karşı ayaklanan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'i taşıyan uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu iddia edildi. Öte yandan Rus lider Putin'in, yıllar önce verdiği bir röportajda sarf ettiği 'Affetmeyeceğim tek şey ihanet.' sözleri yeniden gündeme geldi.

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Geçtiğimiz aylarda Moskova yönetimine karşı ayaklanan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'i taşıyan uçağın düşmesinin dünyada yankıları sürüyor. Uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu iddiası ortalıkta dolaşırken akıllara Rus lider Putin'in "Affetmeyeceğim tek şey ihanet." sözü geldi.

Kendisiyle ilgili bir röportajda, "Affetmeyeceğim tek şey ihanet." sözlerini kullanan Putin'in o videosu, Prigojin'in uçağının düşmesi sonrası yeniden gündem oldu.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Belarus'a gideceği açıklanmıştı

Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.

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