Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'de yangının yayılması durdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale ve Bursa'dan devam eden orman yangılarıyla ilgili olarak, "800'ü ormanlık olmak üzere 1500 hektarın etkilendiği yangında can kaybı olmaması için tüm tedbirler alındı. Yangının yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede de kontrol altına alacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı.

"Yangının yayılması durduruldu"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Çanakkale ve Bursalı vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. 8 uçak, 26 helikopter ile yangına müdahale ediliyor. Toplam 1500 hektarlık alanın etkilediği yangının can kaybına neden olmaması için tüm tedbirler alındı. Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız. Ülkemizdeki yangınların maalesef büyük bir bölümü insan kaynaklı çıkıyor. Tüm vatandaşlarımı bu yaz günlerinde daha dikkatli davranmaya davet ediyorum.

"Canla başla çalışıyoruz"

Depremin üzerinden 200 gün geçmişken hala yüreklerimiz yanıyor. Asrın felaketi karşısında ne 6 Şubat'ta ne de o günden bugüne geçen zamanda asla umutsuzluğa kapılmadık. Devletimizin tüm imkanlarını depremzedelerimiz için seferber ettik. Bizim gözümüz ve kulağımız hep deprem bölgesinde oldu. Seçimlerden zaferle çıkıp çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Kabine toplantılarımızda ana gündem maddemiz hep depremdi. Depremin izlerini ortadan kaldırıyor ve canla başla çalışıyoruz.

"79 milyar lira kaynak aktardık"

Çadırlarda kalan kardeşlerimizin konteynerlara taşınmasını sağladık. Sadece AFAD vasıtasıyla deprem bölgesine 79 milyar liranın üstünde kaynak aktardık. Daha pek çok alanda devletimizin imkanlarını depremzedelerimiz için seferber ettik. Birileri sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret ederken biz yerinde dönüşüm projemizi devreye aldık. Şehirlerimizin dört bir yanında deprem konutlarımız yükseliyor. Önceki hafta Kahramanmaraş'ta devletimiz ve yardımseverlerimizin katkısıyla yapılan konutlarımızın temelini attık.

Bugün de Adıyaman'ın ihya ve inşasına katkı sunuyoruz. 6 Şubat'ta en çok zarar gören İllerden bir tanesi de Adıyaman'dı. 6 bin 811 konut kullanılmaz hale geldi. Yıkılan yerine daha iyisini yapacağız demiştik. Bu kapsamdan toplam 64 bin 811 konutun inşasını planladık. Toplam 33 bin 366 bağımsız bölümün inşası sürüyor. Ulaşım altyapısıyla ilgili ihtiyaçları da gideriyoruz. 8 karayolu projemizde çalışmalar devam ediyor. Bugün bu projelerin en önemlilerinden biri olan projeyi açıyoruz.

"Gelin bu ağır yükü beraber kaldıralım"

Temeli atılan konutların THY'nin bağışı olup, Emlak Konut ile inşa edilecek. Baykar'ın bağışı ile 349 konutun inşasına başlıyoruz. Yerinde dönüşüm projemiz kapsamında 14 binanın temelini bugün atıyoruz. Konutlarımız sıfır atık uyumlu, güvenli ve iklim dostu olarak inşa edilecek. Vatandaşlarımız gönül huzuruyla evlerinde oturacak. Bu imtihanda alnımızın akıyla çıkacağız. Buradan bir kez daha spor kulüplerimize ve şirketlerimize depremzedeler için harekete geçmesi için çağrı yapıyorum. Gelin bu ağır yükü beraber kaldıralım. Temelini attığımız konut ve işyerlerinin ve kavşağın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.