BIST 7.602
DOLAR 27,19
EURO 29,55
ALTIN 1.675,69
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Molde - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Molde - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde deplasmanına çıkacak.

Abone ol

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahneye çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, play-off turu ilk maçında Molde deplasmanına konuk olacak.

MOLDE 1-0 GALATASARAY (CANLI SKOR)

Molde ile Galatasaray arasında Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den yayınlanacak. Molde ile Galatasaray arasındaki müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Galatasaray ile Molde arasındaki rövanş karşılaşması ise gelecek hafta salı günü İstanbul'da oynanacak.

İlk 11'ler

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Manssverk, Breivik, Haugen, Eikrem, Brynhildsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Sergio Oliveira, Berkan, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya: Çanakkale'deki orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor
Bakan Yerlikaya: Çanakkale'deki orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin Türkmenlere desteği devam edecek
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin Türkmenlere desteği devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'de yangının yayılması durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'de yangının yayılması durdu
Eskişehir'de de orman yangını! Karayolu trafiğe kapatıldı
Eskişehir'de de orman yangını! Karayolu trafiğe kapatıldı
Wagner'in kurucusu Prigojin'in de içinde bulunduğu uçak düştü
Wagner'in kurucusu Prigojin'in de içinde bulunduğu uçak düştü
Şenol Güneş: Turu geçmeyi çok istiyoruz
Şenol Güneş: Turu geçmeyi çok istiyoruz
Emine Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi'ni ve eşini ağırladı
Emine Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi'ni ve eşini ağırladı
Gaziantep’te tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
Gaziantep’te tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
Bolu'da bu yıl çıkan 20 orman yangınında 150 hektarlık alan zarar gördü
Bolu'da bu yıl çıkan 20 orman yangınında 150 hektarlık alan zarar gördü
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Yunanistan'da yangınlar nedeniyle tahliyeler sürüyor
Yunanistan'da yangınlar nedeniyle tahliyeler sürüyor
İsmail Kartal, merak edilen o soruya yanıt verdi
İsmail Kartal, merak edilen o soruya yanıt verdi