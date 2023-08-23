Biden'dan Prigojin'in ölümü ile ilgili açıklama: Şaşırmadım

Wagner'in patronu Yevgeniy Prigojin'i taşıyan uçağın düşmesinin ardından, ABD Başkanı Joe Biden'dan ilk açıklama geldi. Biden, “Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şaşırmadım." dedi.

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Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yvgeniy Prigojin'i taşıyan ve Moskova'dan St. Petersburg'a giderken düşen uçak ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Rusya'dan yapılan açıklamalarda, uçakta bulunan Prigojin dahil 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

"Şaşırmadım"

Yaşanan bu kazanın ardından ABD Başkanı Joe Biden'dan da bir açıklama geldi. Antrenmandan çıktıktan sonra gazetecilere konuyla ilgili açıklama yapan Biden, “Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şaşırmadım. Rusya'da arkasında Putin'in olmadığı çok fazla olay yok ama bunun cevabını bilecek kadar bilgiye de sahip değilim." dedi.

Beyaz Saray konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ise, "Başkan, Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildi." dedi.

Uçak kazası

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Rus haber ajansı TASS, özel uçakta Wagner’in kurucusu Prigojin’in de bulunduğunu öne sürmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı.

İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.