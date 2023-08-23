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ABD'den açıklama: Prigojin'in ölüp ölmediği henüz doğrulanmadı

ABD'den açıklama: Prigojin'in ölüp ölmediği henüz doğrulanmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeny Prigojin’in ölümünün sürpriz olmayacağını ifade etti.

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Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jetin Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düşmesinin ardından açıklama yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan geçmişi göz önüne alınınca Prigojin’in ölümünün sürpriz olmayacağını ifade etti.

Kazayla ilgili haberleri gördüklerini aktaran Watson, Prigojin’in ölümünün doğrulanması halinde "Kimse şaşırmamalı" dedi.

Prigojin'in ölüp ölmediği henüz doğrulanmadı

Prigojin’e ait Embraer ERJ-135BJ tipi özel jet Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg kentine uçtuğu sırada Tver bölges’nde düşmüş, kazada 3’ü pilot toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın yolcu listesinde Prigojin’in de bulunduğu aktarılırken, uçakta olup olmadığı ise henüz doğrulanmadı.

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