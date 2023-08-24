Malatya'da şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı! AFAD'dan son dakika açıklama

MALATYA'da şiddetli deprem oldu. AFAD Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezli depremin şiddetini 5 olarak duyurdu. ÇEvre iller de fena sallandı...

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Malatya'da deprem oldu çevre iller de sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına başladığını duyurdu.

Okan Tüysüz: Daha büyüğü olmaz

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bir süredir Malatya Yeşilyurt ve Doğanşehir arasında sismik aktivite olduğundan söz etti. Bu aktivitenin sürdüğünü de ifade eden Tüysüz, bölgede büyük bir deprem beklemediklerinin altını çizdi. Tüysüz, "Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgeye gerilim yüklendi. Malatya'da olan aktivite de bir haftayı aşkındır sürüyor. Daha büyük bir deprem olacağını zannetmiyorum. Hasar görmüş yapılara girmemek yerinde olacaktır." dedi.