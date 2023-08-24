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Üniversite öğrencilerine kötü haber! KYK yurt ücretlerine zam geldi işte yeni KYK ücretleri...

Üniversite öğrencilerine kötü haber! KYK yurt ücretlerine zam geldi işte yeni KYK ücretleri...

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, Milyonlarca üniversiteli öğrencinin beklediği haber geldi. 2023 - 2024 yılı için KYK yurt ücretleri belli oldu. KYK ücretlerine %30-35 oranında zam geldi.

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Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, bulundukları şehrin dışında bir yer kazanan öğrenciler için yurt koşturmacası başladı. Milyonlarca üniversiteli öğrencinin beklediği haber geldi. 2023 - 2024 yılı için KYK yurt ücretleri belli oldu. Uzun zamandır beklenen açıklama geldi. Yaşadıkları şehrin dışında Üniversite eğitimini tamamlamak isteyen öğrenciler KYK yurt ücretlerini kontrol etmeye başladı.

KYK ücretlerine %30-35 oranında zam geldi. Halihazırda KYK yurtlarında kalan öğrenciler güvence bedelindeki farkı 01.09.2023 tarihinden itibaren KYK ödemeleri sayfasından ödenecektir.

1. tip KYK yurt ücreti: 840 TL
2. tip KYK yurt ücreti: 920 TL
3. tip KYK yurt ücreti: 1080 TL
4. tip KYK yurt ücreti: 1170 TL
5. tip KYK yurt ücreti: 1300 TL
6. tip KYK yurt ücreti: 1480 TL

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