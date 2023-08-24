Üniversite öğrencilerine kötü haber! KYK yurt ücretlerine zam geldi işte yeni KYK ücretleri...

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, Milyonlarca üniversiteli öğrencinin beklediği haber geldi. 2023 - 2024 yılı için KYK yurt ücretleri belli oldu. KYK ücretlerine %30-35 oranında zam geldi.

Abone ol

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, bulundukları şehrin dışında bir yer kazanan öğrenciler için yurt koşturmacası başladı. Milyonlarca üniversiteli öğrencinin beklediği haber geldi. 2023 - 2024 yılı için KYK yurt ücretleri belli oldu. Uzun zamandır beklenen açıklama geldi. Yaşadıkları şehrin dışında Üniversite eğitimini tamamlamak isteyen öğrenciler KYK yurt ücretlerini kontrol etmeye başladı.

KYK ücretlerine %30-35 oranında zam geldi. Halihazırda KYK yurtlarında kalan öğrenciler güvence bedelindeki farkı 01.09.2023 tarihinden itibaren KYK ödemeleri sayfasından ödenecektir.

1. tip KYK yurt ücreti: 840 TL

2. tip KYK yurt ücreti: 920 TL

3. tip KYK yurt ücreti: 1080 TL

4. tip KYK yurt ücreti: 1170 TL

5. tip KYK yurt ücreti: 1300 TL

6. tip KYK yurt ücreti: 1480 TL